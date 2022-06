“El celular del metaverso”: ¿cuándo lanzaría HTC su nuevo smartphone con realidad aumentada?

HTC, la popular marca taiwanesa de tecnología, confirmó a principios de este año que planeaba lanzar un “teléfono basado en el metaverso“, el cual, aparentemente, estaría centrado en aplicaciones de realidad aumentada y virtual. El dispositivo se retrasó debido a restricciones en la cadena de suministro; no obstante, todo parece indicar que la compañía finalmente está lista para su lanzamiento.

La empresa anunció su evento Viverse, el cual se desarrollará el próximo 28 de junio, y fue presentado con una invitación peculiar. Resulta que, en la publicidad principal de esta conferencia, aparece la pantalla de un smartphone, lo cual ha dado a entender que será la fecha idónea para presentar también su nuevo equipo, que, de acuerdo a los principales portales de tecnología, acoplaría un ecosistema virtual de productos y servicios de realidad aumentada.

Según explica el medio ComputerHoy, el nuevo teléfono, que según rumores se llamaría Vive, revolucionaría los dispositivos móviles de HTC, pues contaría una plataforma de metaverso, donde los usuarios de la fabricadora podrán realizar reuniones, ver conciertos holográficos, probar juegos, vender o comprar NFT y más. La fecha oficial de esta posible presentación se dio a conocer vía Twitter:

Así anunció HTC su nuevo evento. Foto: Twitter

Cabe resultar que, durante el transcurso del Mobile World Congress 2022 realizado en Barcelona, la compañía dejó en claro que no buscará competir con el Samsung Galaxy o Google Pixel, pues, a pesar de los deseos de algunos propietarios del reciente HTC One, la empresa no parece interesada en volver al mercado tradicional de estos celulares.