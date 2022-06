¿Cómo saber si una app extraña está espiándote a través del micrófono o cámara del celular?

No todas las aplicaciones disponibles en Play Store son seguras, algunas pueden ser malwares que evaden los controles de seguridad de Google, otras pueden pedir más permisos de los que necesitan, como tener acceso a la cámara o micrófono de tu smartphone, lo que es muy peligroso, ya que puedan espiarte sin que tu lo sepas. ¿Cómo evitarlo?

Aunque no lo creas, existen muchas aplicaciones que se exceden con los permisos y la mayoría de usuarios los aceptan sin cuestionarse. Por ejemplo, instalaste una grabadora de voz es natural que deba utilizar el micrófono de tu teléfono, pero no tiene por qué pedir revisar tu lista de contactos, tener acceso a la cámara, etc.

Por suerte, existe un método que te permite identificar todas las las aplicaciones instaladas que tienen más permisos de los que necesitan. De esta manera, podrás quitarle el acceso a tu cámara, micrófono, contactos, etc. Vale resaltar que los pasos pueden variar ligeramente, dependiendo de la marca de tu smartphone.

¿Cómo saber qué apps tienen acceso a tu cámara o micrófono?

1. Entra a la configuración del celular y busca la opción privacidad.

2. Selecciona administrador de permisos o gestor de permisos

3. Aparecerán varias opciones. Ingresa a cámara o micrófono para ver todas las aplicaciones que tienen acceso.

4. Si descubres una aplicación extraña o que no merece tener ese permiso, solo púlsala y quítaselo.

5. En caso no recuerdes haber instalado esa aplicación, lo recomendable es desinstalarla.

6. También puedes revisar qué apps tienen acceso a tu lista de contactos, SMS, archivos y contenido multimedia, ubicación, entre otras opciones.