¿Cómo ocultar las fotos y videos de tu teléfono para que no puedan verse desde la galería?

Esconder una foto o video en tu smartphone es algo bastante complicado, ya que todo el contenido multimedia que haya en la memoria interna del dispositivo aparecerá cuando ingreses a la galería. Por suerte, existe un método que te permite ocultar esos archivos de cualquier extraño que tome tu teléfono. ¿Quieres saber cómo? Aquí te vamos a enseñar.

Quizás no lo sepas, pero los celulares que funcionan con el sistema operativo Android permiten que los usuarios creen una carpeta privada, donde podrán almacenar cualquier imagen, video, entre otros archivos, y estos no podrán ser visibles de una manera tan sencilla. El único requisito es tener un gestor de descargas instalado en tu dispositivo.

Por lo general, los teléfonos Android vienen con un gestor de descargas desde fábrica; sin embargo, existen ciertas marcas que no lo incluyen. Si tu smartphone no lo posee, no te preocupes, ya que puedes visitar Google Play Store y descargar ES File Explorer u otro similar. Posteriormente, tendrás que seguir estos sencillos pasos.

¿Cómo crear una carpeta privada en tu smartphone?

1. Ingresa al gestor de descargas que tienes en tu teléfono y crea una carpeta nueva.

2. En dicha carpeta deberás meter todas las fotos, videos, música, entre otros archivos que desees esconder.

3. Cambia el nombre de la carpeta y ponle “.nomedia” (sin comillas).

4. Eso sería todo. Todo lo que hay en el interior de esa carpeta estará oculto y verlos será muy difícil.

¿Cómo ver los archivos de una carpeta privada?

1. Entra nuevamente al gestor de archivos de tu smartphone

2. En los ajustes busca la opción Mostrar archivos ocultos o Mostrar archivos de medios ocultos.

3. Por defecto, esta opción aparecerá desactivada, tienes que habilitarla.

4. Al hacerlo, la carpeta “.nomedia” que creaste aparecerá y podrás ver los archivos que guardaste.