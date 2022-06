Moto G GO: imágenes muestran el diseño y características del teléfono económico

Si bien Motorola centra sus esfuerzos en los smartphones de gama media y en los premium, no deja de lado aquellos dispositivos de gama baja que son demandados por usuarios que buscan un teléfono inteligente económico. En este sentido, el fabricante está próximo a lanzar el Moto G GO.

Los filtradores del sitio web PhoneArena han revelado los renders del teléfono barato de Motorola que tendrá una especie de diseño retro. También se indican las características principales del smartphone.

Las imágenes muestran que el Moto G GO tiene biseles gruesos con un marco inferior más ancho. En la parte central superior se ubica un notch en forma de gota de agua que aloja la cámara selfie de 5 megapíxeles.

Diseño del Moto G GO. Foto: PhoneArena

En el lado derecho del teléfono se encuentran el control de volumen y un botón de encendido, la bandeja combinada para las tarjetas SIM y microSD se encuentran en el lado izquierdo. Por lo tanto, se confirma el almacenamiento expandible. También hay un lector de huellas dactilares en la parte posterior dentro del clásico logotipo de Motorola.

Adicionalmente, podemos ver claramente que el Moto G Go tiene un conector para auriculares y un puerto USB Tipo-C. Respecto al sistema fotográfico, la imagen confirma un sensor principal de 13 MP y otro complementario de 2 MP, que es un sensor de profundidad.

El Moto G GO ejecutará el sistema operativo más ligero de Google, Android GO, y no hay detalles sobre la capacidad de batería que integrará. El móvil sería anunciado de manera oficial el próximo 7 de junio. El precio exacto del dispositivo aún no se conoce, pero sabe que estará entre 120 y 150 dólares.