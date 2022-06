WhatsApp ya permite que usuarios de Android y iPhone envien archivos con peso de hasta de 2 GB

Hace algunos meses, los desarrolladores de WhatsApp anunciaron varias novedades que llegarían pronto a la aplicación de mensajería instantánea. Una de las funciones más esperadas, que ya está disponible para usuarios de Android y iPhone, es la posibilidad de enviar archivos que pesen hasta 2 GB.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, una de las principales limitaciones que tiene WhatsApp es que los usuarios solo podían enviar archivos que pesen, como máximo, 100 MB; sin embargo, gracias a la nueva actualización, el nuevo límite serán 2 GB, es decir, unos 2.000 MB.

De acuerdo a la publicación, para disfrutar de esta nueva actualización, los usuarios de WhatsApp tendrán que descargar la última versión estable de la plataforma. En caso de que tengas un teléfono Android, deberás bajar la versión 2.22.11.82; asimismo, si posees un dispositivo iOS, asegúrate de tener la versión 22.11.75.

¿Cómo averiguar si tienes la última versión de WhatsApp?

La forma más sencilla de descubrirlo es entrando a Google Play Store o App Store, las tiendas de aplicaciones de Android y Apple, respectivamente, y ver si WhatsApp tiene actualizaciones disponibles.

En caso de que no tenga, pero no te permite enviar archivos de más de 2 GB, no te debes preocupar. Esto debido a que la nueva característica de WhatsApp está siendo implementada de forma paulatina en todo el mundo, es decir, habrá algunos usuarios que la tengan primero. Solo tendrás que esperar un poco, hasta que la función sea activada en tu dispositivo móvil.