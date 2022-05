¿Cómo hacer para que tu celular pueda eliminar mensajes spam de manera automática?

Todas las personas que tengan un smartphone están expuestas a recibir “spam”, también conocidos como mensajes no solicitados, que se envían de forma masiva. De seguro has visto este tipo de correspondencia en más de una ocasión, ya sea por correos, notificaciones o hasta mensajes de texto. Estos correos no deseados con fines meramente publicitarios o comerciales suelen ser muy molestos. De esta manera, el día de hoy te mostraremos cómo hacer para que tu celular los detecte y te avise cuando lleguen.

Antes de empezar, tenemos que dejar en claro que este truco funcionará para todas aquellas personas que cuenten con un dispositivo de Android 10 o versiones superiores, pues estos sistemas tienen una versión antispam que te ayudará a eliminar estos mensajes de manera nativa y gratuita.

¿Cómo activar la función “antispam” de Android?

Primero, en tu celular Android ingresa a la app predeterminada de mensajes en el extremo superior derecho

Se desplegarán varias opciones, toca en Configuración

Desplázate hacia abajo y entra en la sección denominada Protección contra el spam

Por último, deberás activar el interruptor que dice Habilitar la protección contra el spam

Aquí lo tienes. Una vez hayas activado este truco, tu smartphone entenderá, de manera automática, cuáles son los mensajes spam y los enviará a una carpeta en donde estarán aislados de los demás.

Esta carpeta lleva como nombre Spam y bloqueadas.