¿Cuáles son las aplicaciones que consumen más batería en nuestro teléfono?

Los smartphones se han convertido en una herramienta imprescindible para casi todas las personas alrededor del mundo. Con ellos no solo tenemos la opción de hacer llamadas, sino que tenemos una infinidad de funciones, como GPS, despertador, grabador de voz, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, entre otras. Sin embargo, muchas de estas consumen gran parte de la batería de nuestro dispositivo móvil y los internautas no tienen ni idea.

Si eres de los usuarios que quieren cuidar la vida útil de su batería, lo mejor que puedes hacer es tener noción de cuáles son las aplicaciones que generan más desgaste en nuestro smartphone, pues, en caso de que no uses ninguna de estas aplicaciones, podría tratarse de un malware o algún virus que esté atacando a tu smartphone.

¿Cuáles son los elementos que consumen más batería?

No todas las aplicaciones de tu celular consumen el mismo nivel de batería, ya que no llevan a cabo el mismo gasto de recursos para su funcionamiento. Por ejemplo, la localización por GPS activa es una de las funciones que más gasto exigen, y es utilizada por medio de otras apps, como Google Maps. A continuación, las aplicaciones que más consumo generan:

Fitbit

Verizon

Uber

Skype

Facebook

Google

Facebook Messenger

WhatsApp

Amazon Alexa.

Otro consejo que también te ayudará a que tu batería no se desgaste tan rápido es que tengas desactivado el GPS en todo momento, pues podría generar un consumo innecesario. Asimismo, es importante que estés al tanto de que las opciones de Bluetooth, Wi-Fi y datos móviles no estén activadas al mismo momento si no las estás utilizando.