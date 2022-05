¿Por qué el cable USB de mi celular solo carga y no transfiere datos?

El cable USB es un accesorio importante de nuestro teléfono móvil, ya que no solo es necesario para conectarlo al cargador, sino que también es muy útil para transferir los archivos que tenemos en el smartphone. No obstante, puede ocurrir que el dispositivo solamente carga cuando los conectas a la PC o laptop y no puedes acceder a su almacenamiento interno. ¿A qué se debe este problema? Aquí te lo explicamos.

En ciertas situaciones es necesario conectar el dispositivo móvil a una computadora, mediante un cable USB para acceder a su almacenamiento y mover algunos archivos, pero puede suceder que no se puede entrar a la memoria interna del celular y este mismo solo se pone a cargar. Este problema se presenta en teléfonos Android. A continuación, te revelamos los posibles problemas y cómo puedes solucionarlos.

Verificar el modo de conexión

Si tu celular nada más carga cuando lo conectas a una computadora con una USB es muy probable que esté configurado con el modo no transferir datos. Esto impide acceder a los diferentes archivos del teléfono y se limita únicamente a cargar la batería del mismo. Felizmente, esta modalidad se puede cambiar a través de unos sencillos pasos.

Si usas tu teléfono con frecuencia, seguramente has notado que al conectarlo a la computadora refleja una notificación en la parte superior en la que puedes ver el modo en la que se está ejecutando, la cual también puedes presionar para cambiarlo por otro. Uno de los modos disponibles es la de transferencia de archivos.

Para que ya no te vuelva a ocurrir este problema en tu teléfono Android elige la opción Transferencia de archivo/Android auto al conectar el teléfono a tu PC y luego pulsa en el botón “Siempre”.

Revisar el cable USB

Muchas veces el propio cable USB es el problema y el que no permite realizar la conexión, esto debido a que los llevamos a todos lados los transportamos en bolsos, carteras, mochilas, bolsillos y no se le presta mucho cuidado, por lo que se pueden quebrar o dañar. Asimismo, cuando utilizamos el cable USB diferente a la marca del móvil que tenemos, la mayoría de veces no suele ser compatible.

Revisar los puertos del teléfono

El ambiente en el que vivimos solemos estar rodeados de polvo, moho y suciedad imperceptible para el ojo humano y todos estos agentes contaminantes van acumulándose en lugares en donde no se le presta mucha atención su limpieza siendo uno de ellos los puertos de los teléfonos móviles. Por ello, es recomendable realizar una limpieza periódica de nuestro smartphone para evitar problemas de conectividad.