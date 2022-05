¿Cuáles son las aplicaciones que consumen más datos móviles de tu celular?

Hoy en día los usuarios tienen un sinfín de aplicaciones y redes sociales para poder disfrutar en sus celulares, las cuales funcionan gracias a Internet, ya sea desde una red WiFi o también por medio de los datos móviles que vienen en un plan de telefonía.

En tanto, existe una diferencia entre estos métodos para acceder a Internet, pues uno depende de qué tan cercano esté al router para poder operar mejor, mientras que el otro está sujeto a qué tanto ofrece una compañías de telecomunicaciones.

Si bien actualmente existen diferentes ofertas para poder tener datos móviles ilimitados en algunas apps, no todas incluyen a programas o herramientas digitales que necesitan de la conexión a red, provocando que agotes el límite que contenga dicho plan. Con el fin de que puedas manejar tus datos móviles, a continuación te mencionaremos cuáles son los programas que más consumen durante el día.

La siguiente lista irá como enumerada como si fuera un top, es decir, desde la que más datos móviles consume, hasta las demás que completan los 5 primeros lugares:

1. Facebook

La red social de Meta es la líder de este top, debido a que siempre se mantiene activa a pesar de que no estés usándola. Esto se debe a que la gran mayoría de usuarios tiene prendidas sus notificaciones y, a su vez, dispone de Messenger para recibir mensajes en su celular. En pocas palabras, siempre se mantiene trabajando en segundo plano.

2. Instagram

Meta aparece en el segundo lugar, pero ahora debido a su plataforma más popular actualmente. Si bien esta app no recibe tantas notificaciones como lo hace Facebook, está pendiente de cargar los videos, GIFs e imágenes que postean las cuentas que sigues, para que cuando la abras ya tengas todo listo.

3. YouTube

La plataforma de videos más famosa en todo el mundo es de las que más datos móviles consume, aunque, a diferencia de las que lideran el podio, esta no jala red cuando no está utilizándose. No obstante, para poder ver un incluso un clip de 15 segundos, la diferencia entre enviar un mensaje desde una app de mensajería es abismal.

4. Netflix

Puede resultar extraño que la plataforma de streaming esté por debajo de YouTube, cuando esta tiene contenidos más extensos, sin embargo, aparece en este lugar porque el uso promedio en dispositivos móviles es mucho menor.

5. WhatsApp

Sorprende que la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo esté en el puesto cinco, aunque esto de sebe a que puede configurarse para no cargar ningún archivo, video o imagen que nos envíen, ya que tiene la opción para que se descarguen recién cuando uno desee.