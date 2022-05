¿Sabías que existe un código secreto que jamás debes escribir en tu teléfono Android?

Los teléfonos inteligentes Android están llenos de trucos que los desarrolladores han añadido y que la mayoría de personas desconoce. Por ejemplo, existen códigos que los usuarios pueden utilizar para tener acceso a cierta información de su smartphone, como su número de IMEI; sin embargo, hay otros que son muy peligrosos y que jamás deberían introducir. ¿Por qué razón? Aquí te vamos a detallar.

Según detalla Movilzona, introducir los códigos secretos en tu Android es bastante sencillo. Basta con abrir la aplicación de llamada y digitar cierta combinación de números y caracteres especiales. Por ejemplo, si escribes *#06#, automáticamente vas a tener acceso al número IMEI de tu smartphone, el cual te permitirá saber si este dispositivo ha sido reportado como robado o no.

Además del código secreto para saber el IMEI de tu Android, existen otros que tienen funciones muy útiles como conocer el estado de la batería, limpiar la memoria caché del equipo, entre otros. Sin embargo, no debes introducir estas combinaciones a la ligera, ya que existen algunas que son altamente peligrosas y que podrían darte más de un dolor de cabeza.

De acuerdo a la publicación, el código secreto *2767*2855# es el peor de todos, ya que al introducirlo comenzará el formateo de tu smartphone, es decir, se irá al modo fábrica, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Vale resaltar que no hay ni un aviso de confirmación; apenas introduzcas el último carácter, perderás todas tus fotos, videos, contactos, entre otra información.

Vale resaltar que *2767*2855# no es el único código secreto peligroso, existe otro similar que no lo formatea a modo fábrica, solo borra la cuenta de Google que añadiste al inicio, así como las aplicaciones que has instalado. Nos referimos a *#*#7780#*#* que, a diferencia del anterior, sí nos mostrará una ventana emergente para que nosotros confirmemos si procederá la acción o no.