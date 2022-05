¿Tenías un teléfono ‘sapito’? Aquí los mejores plegables que puedes comprar en 2022

Los teléfonos ‘sapito’, conocidos también como celulares con “tapita” o “tipo concha”, no han desaparecido del mercado. Aunque no creas, existen varias compañías que todavía fabrican este tipo de dispositivos; sin embargo, ya no son tan básicos como los lanzados hace varios años. En la actualidad, los equipos plegables no solo sirven para realizar llamadas o enviar mensajes de texto, ya que poseen varias características que son propias de los smartphones de gama alta.

Uno de los sapitos modernos más clásicos fue lanzado recientemente por Gigaset. Se trata del Gigaset GL7, un celular que funciona con KaiOS y que tiene dos pantallas, la principal de 2,8 pulgadas y la secundaria de de 1,77 pulgadas que te permite ver ciertas notificaciones, mientras el teléfono está cerrado. Según sus desarrolladores, el equipo fue pensado para adultos mayores, quienes tendrán atajos para entrar a aplicaciones como WhatsApp, Facebook, YouTube, etc.

Así luce el Gigaset GL7. Foto: Xataka

¿Cuáles son los plegables tipo concha más modernos?

A diferencia del Gigaset GL7, que conserva el diseño clásico, es decir, separando el teclado de la pantalla. Los ‘sapitos’ más actuales, que han sido creados por Samsung, Motorola y Huawei, son smartphones que tienen una pantalla que puede doblarse a la mitad, gracias a una poderosa bisagra. Vale resaltar que, en la siguiente lista, no incluiremos a los plegables tipo libro, solo destacaremos los tipo concha.

1. Samsung Galaxy Z Flip 3

El plegable tipo concha de Samsung tiene dos pantallas. La principal de 6,7 pulgadas con resolución 2.640 x 1.080 píxeles y una tasa de refresco de 120Hz. Por su parte, la secundaria, es una minipantalla AMOLED de 1,9 pulgadas (resolución 512 x 260 píxeles) que permite ver las notificaciones, hora, fecha, así como una vista previa de las fotos que te tomes, mientras tienes el celular plegado.

Entre sus principales componentes destaca su procesador Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento interno, batería de 3.300 mAh con carga rápida e inalámbrica, y un sensor de huellas lateral.

Finalmente, en el apartado fotográfico tenemos una doble cámara trasera (lente principal y ultra gran angular de 12 MP cada uno) y una cámara frontal de 10 MP.

2. Motorola Razr

Al igual que el anterior, el Motorola Razr tiene dos pantallas. La principal (panel OLED Flex View de 6,2 pulgadas con resolución 2,142 x 876 píxeles) y una secundaria gOLED de 2,7 pulgadas con resolución 600 x 800 píxeles que permite ver tus principales notificaciones y realizar diversas acciones como tomarte selfies, reproducir tu música favorita, entre otras características.

En el interior del Motorola Razr, encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, una batería de 2,510 mAh con carga rápida TurboPower de 15W. Finalmente, en lo que respecta a las cámaras, el dispositivo tiene una sola cámara trasera de 16 MP con apertura f/1.7 y un flash LED. La cámara selfie, por su parte, es de 5 MP.

3.Huawei P50 Pocket

La pantalla principal es de 6.9 pulgadas con resolución de 2790x1188 píxeles y una tasa de actualización de 120 Hz. Como sistema operativo utiliza HarmonyOS y tiene un procesador Snapdragon 888 4G, 8/12 GB de RAM y 256/512 GB de almacenamiento. La batería es de 4.000 mAh y admite una carga rápida de 40 W. Finalmente, destacar que tiene una triple cámara trasera compuesta por un lente principal de 40 MP, un gran angular de 13 MP y un sensor de ultra espectro de 32 MP.