Apple: conoce el prototipo del primer iPhone que Steve Jobs quería, pero que fue descartado

El primer iPhone que Steve Jobs presentó en 2007 marcó un antes y un después, ya que ofrecía características que, en ese entonces, eran muy innovadoras, como una pantalla táctil, la posibilidad de ingresar a internet, escuchar tu música, etc.. Sin embargo, lo que pocos saben es que ese diseño no fue el primero que iba a tener el celular de Apple.

Según detalla Applesfera, se acaba de revelar uno de los primeros prototipos del iPhone que tiene la apariencia de un iPod, uno de los productos más emblemáticos de la manzana. Pese a que poseía un diseño bastante original (que le agradaba al entonces fundador de Apple), el dispositivo fue descartado. Aquí te contamos su historia.

De acuerdo a la publicación, Steve Jobs tenía pensado que el primer iPhone sea una especie de iPod mejorado que pudiera hacer llamadas, esto debido a que reproductor desarrollado por los de Cupertino se había vuelto su producto insignia. Por ese motivo, es que el prototipo contaba con un teclado numérico en la parte trasera.

“Steve Jobs nos empujó mucho para que el iPod más Phone funcionara. Trabajamos semanas y semanas para averiguar cómo gestionar los inputs con la click wheel. No pudimos conseguirlo, y después de que todo el equipo estuviera convencido de que no podíamos hacerlo, él dijo: ‘¡sigue intentándolo!’. En algún momento todos dijimos: ‘no, no va a funcionar’, sostuvo Tony Fadell, ingeniero de Apple conocido como el ‘padre del iPod’.

Como podrás apreciar en la imagen, el prototipo descartado del iPhone tenía colores muy similares al primer teléfono que Apple presentó. La parte frontal estaba compuesta por una pequeña pantalla y el icónico click wheel, la rueda de los iPod que permitía controlar el dispositivo.