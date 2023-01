¿Pezones sin censura? Meta podría cambiar su postura sobre los desnudos en Facebook e Instagram

Meta es la empresa matriz de Mark Zuckerberg, conocida por ser la dueña de las redes sociales Facebook e Instagram. En ese sentido, se sabe que supervisa las publicaciones que comparten sus millones de usuarios a diario, como es el caso de los contenidos referentes a los desnudos. Al respecto, según The Guardian, el Consejo asesor de contenido de la corporación ha aclarado su política en torno a la ‘actividad sexual de adultos’ con el propósito de evitar la discriminación sobre personas transexuales y no binarias.

Meta limita la publicación de imágenes que evidencian desnudos o actividad sexual, ya que la califican como contenido sensible y no apto para todos los usuarios. Lo cierto es que hay excepciones en ese tipo de materiales, puesto que podrían realizarse con fines educativos o médicos, para buscar una reflexión sobre una causa o protesta.

Pese a ello, las políticas sobre el tema se basan hasta el momento en “una visión binaria del género y una distinción entre cuerpos masculinos y femeninos. Tal enfoque no deja claro cómo se aplican las reglas a las personas intersexuales, no binarias y transgénero, y requiere que los revisores realicen evaluaciones rápidas y subjetivas de sexo y género, lo que no es práctico cuando se modera contenido a gran escala”, precisa el Consejo asesor en su más reciente informe.

El apunte en cuestión surge luego de la revisión de dos publicaciones hechas desde una cuenta de Instagram de una pareja que se identifica como transgénero y no binaria.

En las imágenes analizadas por los supervisores de contenido, las personas se aprecian con “el torso desnudo y los pezones cubiertos” y la descripción habla de la atención médica de las personas transgénero. Además, se hace una mención sobre una cirugía de afirmación de género, para la cual se empezó una campaña de apoyo financiero.

Tras ello, los sistemas de Instagram se activaron por las denuncias de algunos usuarios. Así, ante la verificación de posibles violaciones de los estándares comunitarios, se procedió a retirar las publicaciones. La medida se justificó por la presencia de senos y un enlace a una página de recaudación de fondos.

“El Consejo asesor determina que la eliminación de estas publicaciones no está en línea con los estándares comunitarios, los valores o las responsabilidades de derechos humanos de Meta. Se ha dicho constantemente que Meta debe ser sensible sobre cómo sus políticas impactan a las personas sujetas a discriminación”, se apunta en el informe.

Finalmente, el Consejo aprovechó para señalar que considera que Meta “también debe examinar si la política sobre desnudez y actividad sexual de adultos protege contra el intercambio de imágenes no consentido”. Sin duda alguna, es un esfuerzo por lograr que tanto Instagram como Facebook adopten estándares más inclusivos para los contenidos que circulan a diario.