Facebook: ¿cómo ocultar mi última hora de conexión en la aplicación?

Al igual que WhatsApp, Facebook es una aplicación de mensajería que muchos usuarios utilizan en el día a día para comunicarse con sus amigos y familiares. Sin embargo, esta plataforma por defecto muestra la hora en que estuvimos conectados, lo cual puede resultarnos incómodo y afectar la privacidad para algunos internautas. Por suerte, existe un método que nos puede ayudar a ocultar nuestra última hora de conexión.

En la actualidad, todas las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Instagram tienen la posibilidad de mostrar u ocultar la última hora de conexión y Facebook no es la excepción, por lo que, si quieres evitar que alguno de tus contactos te escriba, entonces debes activarla.

¿Cómo ocultar la última hora de conexión en Facebook?

Muchas personas se toman a lo personal que alguien se conecte y no le escriba, o no responda a un mensaje, incluso hay clientes de empresas, jefes o amigos que se enojan cuando ven que alguien se conecta y no atiende a sus solicitudes. Por ello, lo recomendable es aplicar el método de ocultar la última hora de conexión en Facebook.

Para activar este truco de la aplicación no es necesario instalar aplicaciones de terceros, sino que solo debemos recurrir a la propia configuración de Facebook. Este método se puede aplicar tanto en Android como en iOS. Para activarlo sigue estas instrucciones: