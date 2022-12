WhatsApp Plus: ¿por qué no debes descargar la última versión de esta aplicación?

WhatsApp Plus ha lanzado una nueva versión y muchos usuarios la están descargando en su teléfono móvil sin saber los peligros al que se exponen al instalarla. Aunque esta plataforma ofrece funciones adicionales que no encontramos en la versión original del servicio de mensajería, es un MOD no oficial que no tiene la autorización de Meta. ¿Por qué debo dejar de usarla? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

Durante este 2022, WhatsApp se ha venido renovando de manera constante con nuevas funcionalidades de privacidad, mejoras en las videollamadas e incluso lanzó una actualización importante, el de las comunidades. Sin embargo, algunos usuarios todavía buscan herramientas consideradas ‘poco éticas’, por lo que optan por descargar una app pirata como WhatsApp Plus.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus, al igual que GBWhatsApp y otros MODS, es una versión modificada de la aplicación original de WhatsApp. Se trata de una versión no oficial que incluyen funciones y características que no están presentes en la plataforma y que permiten saltarse los límites de la APK original. Por ello, ofrece herramientas de rastreo que atentan contra la privacidad de los usuarios.

Usar WhatsApp Plus puede causar el baneo de tu cuenta. Foto: Genbeta

PUEDES VER: WhatsApp añade código de verificación dentro de la app para iniciar sesión en otro móvil

¿Por qué no debes usar WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus no tiene ninguna relación con Meta, ya que ha sido desarrollada por un tercero, por lo que toda su información se encuentra alojada en un servidor que no pertenece a la compañía de Mark Zuckerberg, lo cual representa un grave peligro para sus usuarios que pueden sufrir la vulneración de toda su información personal y sus chats.

Usar WhatsApp Plus en tu teléfono también podría traer consigo virus. Debido a que no está en la Play Store o la App Store, sino en sitios de descarga alternativos, no ha pasado por los controles de seguridad de Google y Apple, lo cual podría exponer a nuestro smartphone a ser infectada de malware. De esta manera, pueden robar tu información, no solo contraseñas de redes sociales, sino que además claves de las apps financieras para vaciar tus cuentas.

Instalar WhatsApp Plus tampoco es recomendable porque la cuenta puede llegar a ser suspendida por Meta al no ser una plataforma oficial y por violar los términos y condiciones del servicio. Aunque el número puede ser bloqueado de manera temporal, infringir nuevamente las normas puede causar un baneo definitivo.