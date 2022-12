¿Elon Musk teme a la competencia? Twitter eliminará cuentas que promocionen otras redes sociales

Twitter es la red social que ha pasado a ser propiedad del multimillonario Elon Musk. Así, desde su llegada a la plataforma, el empresario ha comenzado su participación con una serie de cambios controversiales. En ese sentido, ahora el servicio anuncia nuevas políticas con las que quieren erradicar la “publicidad gratuita” de las aplicaciones con las que compite.

En la nueva lista de veto de Twitter ingresan las redes sociales Facebook, Instagram, Truth Social, Tribel, Nostr y Post. Se trata de un movimiento que comenzó hace unos días con la suspensión de cuentas de periodistas de The Washington Post y The New York Times, para después bloquear todo lo relacionado a Mastodon.

La cuenta oficial de Twitter Support informó a la comunidad sobre los cambios a través de un comunicado: “Eliminaremos las cuentas creadas únicamente con el fin de promocionar otras plataformas sociales y el contenido que incluya enlaces o nombres de usuarios”.

“Reconocemos que muchos de nuestros usuarios están activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no permitiremos la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter”, añadieron desde Twitter Support.

Por ahora, los perfiles de Facebook o Instagram se mantienen activos y los usuarios pueden publicar enlaces a dichas redes sociales.

Asimismo, se permitirán un mínimo de interacción con las otras plataformas, aunque no las mencionadas previamente. Al respecto, aseguran: “Todavía permitimos la publicación cruzada de contenido desde cualquier plataforma de redes sociales (fuera de la lista de veto)”.

¿Cómo evitar que te sancionen?

Debes evitar hacer comentarios o publicaciones que inviten a los usuarios a que visiten otras plataformas de la competencia. Por ejemplo, según el blog de Twitter, estas son algunas de las frases que conllevarían a la suspensión de tu cuenta: