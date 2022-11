¿Cómo Twitter llegó a verificar una cuenta que se hace pasar por ‘Jesucristo’?

Twitter, bajo el nuevo mando del polémico multimillonario Elon Musk, lleva semanas en el ojo de la tormenta. Las principales críticas que reciben giran en torno a las verificaciones que se otorgan a determinadas cuentas y que estas están condicionadas a optar por un sistema de pagos. Debido a ello, hay quienes se han hecho pasar por empresas y famosos para realizar publicaciones de parodia. Así, en esta ocasión, se ha verificado un perfil que se autodenomina como ‘Jesucristo’ gracias al servicio Blue, que no requería de pasar otro filtro más allá de desembolsar 8 dólares.

La propia cuenta, que se encuentra como @Jesus en el buscador de la plataforma, no tardó en manifestarse para presumir su check de verificado. Ante dicha situación, muchos de los creyentes de la religión consideraron que la aplicación da a entender que es la cuenta por donde pueden “contactar con Dios”.

Lo cierto es que, aunque se entiende que el contenido que comparte no es real, resulta sorpresivo que desde Twitter hayan admitido que se le otorgue el verificado, a pesar de que no se señala que se trata de un perfil parodia. Por ese motivo, el autor detrás de la ocurrencia ha precisado que no ha creado su usuario a raíz de la actual polémica, sino que lo hace desde el 2006 y que lo único nuevo que tiene es el check azul.

La cuenta registra un total de 297 tuits. Foto: captura de Twitter / @jesus

En conversaciones con Business Insider, el usuario señala que creó la cuenta en su momento pensando en hacer tuits durante Navidad y Semana Santa. Para él solo representó una sátira y, aunque no es religioso, considera que solo lo hace para divertir a la comunidad de Twitter.

Al respecto de la verificación, confesó “nunca creí que pudiese verificarla. Ya la había solicitado antes y me la habían rechazado. Pero cuando Elon Musk puso en marcha la verificación de pago con Twitter Blue, supe que por fin era mi momento”.

Asimismo, considera que el contenido que hace no es una blasfemia porque es obvio que no está suplantando a la personalidad religiosa. Sin embargo, confesó que ha recibido amenazas graves y que por ello ha preferido mantener su anonimato.

“Recibo mensajes de gente que me dice que soy un impostor y que voy a ir al infierno, y que van a descubrir quién soy y me van a matar”, precisó para el medio.

Finalmente, aunque la red social todavía no le ha retirado la insignia de verificado, lo cierto es que parece que su cuenta ha quedado suspendida hasta que la plataforma vuelva a lanzar el servicio de pagos Blue.