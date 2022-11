WhatsApp, Instagram, Messenger y Telegram: ¿cuánto tiempo tienes para eliminar un mensaje?

WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y Telegram son apps de mensajería y redes sociales que se han convertido en plataformas esenciales para mantenernos comunicados. Durante el día enviamos una gran cantidad de mensajes, por lo que es normal que nos equivoquemos alguna vez. No todas estas apps permiten editar los mensajes, por lo que no queda de otra que eliminar lo enviado. No obstante, debes saber que cada una de ellas tiene un límite de tiempo para realizar esta acción.

¿Cuánto tiempo tienes para borrar un mensaje en WhatsApp?

WhatsApp es el servicio de mensajería que más usan millones de personas durante su día a día. Por ello, al escribir una infinidad de mensajes, es normal que cometan algunos errores en frases o palabras. En este sentido, es necesario saber cuánto tiempo tenemos para borrar el mensaje problemático.

Hace poco, WhatsApp aumentó el límite de tiempo para borrar un mensaje y ahora es de 2 días y 12 horas. Es decir, si han pasado menos de 60 horas desde que lo enviaste, lo podrás eliminar para todos, de modo que no se mostrará ni en tu móvil ni en el de la otra persona.

¿Cuánto tiempo tienes para eliminar un mensaje en Telegram?

El eterno rival de WhatsApp, Telegram, también cuenta con la funcionalidad para eliminar mensajes en sus chats. No obstante, el servicio de mensajería de los hermanos Dúrov está un paso adelante porque su función para borrar no deja rastro, por lo que la otra persona ni siquiera sabrá qué le llegó.

Asimismo, Telegram no establece un límite de tiempo para deshacerte del mensaje, por lo que puedes ejecutar esta acción cuando quieras, así hayan pasado varios años. Además, permite eliminar chats enteros sin dejar rastro alguno.

¿Cuánto tiempo tienes para borrar un mensaje en Instagram?

A pesar de pertenecer a la misma compañía de WhatsApp, Meta, la red social Instagram también tiene funciones más avanzadas para borrar mensajes. Tampoco hay límite de tiempo y no deja rastro sin importar que el texto ya haya sido leído.

¿Cuánto tiempo tienes para eliminar un mensaje en Facebook Messenger?

La app de mensajería de Facebook Mesenger también permite borrar mensajes, tanto en teléfonos Android como en iPhone. La red social no tiene límite temporal para eliminar, sin embargo, esta acción sí deja huella, ya que se mostrará en el chat que has anulado el mensaje e incluso enviará una notificación.