WhatsApp mostrará la foto de perfil de los integrantes de un grupo cuando envíen mensajes

WhatsApp es la aplicación de mensajería que permite que sus grupos de conversaciones sean conformados por cientos de usuarios. En ese sentido, puede ser complejo identificar a cada persona que envía un mensaje, en especial si te encuentras en un chat con una gran cantidad de participantes. Por ese motivo, ahora el servicio atiende dicho problema para que ya no pierdas tiempo en tratar de saber quién es cada miembro que escribe.

Tal y como informa el portal WaBetaInfo, la más reciente versión de la beta de WhatsApp presenta un cambio en la interfaz de los chats grupales. Así, se muestran las fotos de perfil de cada individuo como una burbuja junto a cada mensaje. La modificación lleva probándose algunos días y está al alcance de quienes forman parte del programa de pruebas anticipadas.

De esa forma, resulta más sencillo identificar quién es la persona que envía un mensaje específico, aunque no lo tengas agregado como contacto. No obstante, en caso de que dicho usuario haya configurado su privacidad para que su imagen de perfil no sea visible a desconocidos, se apreciará una foto genérica con el color del nombre de la persona en el grupo.

El cambio ya se muestra en la beta. Foto: WaBetainfo

Por el momento la función está presente en la versión 2.2245.3 de la beta de WhatsApp para PC y se espera que en las próximas semanas se despliegue para la aplicación oficial compatible con dispositivos móviles.

WhatsApp: ¿cómo crear encuestas en tus chats con la nueva función?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo y gracias a las funciones que estrena es utilizada por millones de usuarios. En ese sentido, acaban de estrenar la herramienta para crear encuestas en todas las conversaciones, por lo que ya no será necesario que recurras a apps de terceros para lograrlo o tener la Beta de la plataforma. En esta nota te enseñaremos a utilizarla en cuestión de pocos segundos.