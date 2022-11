WhatsApp: ¿cómo activar el ‘modo invisible’ para que nadie sepa que estás usando la app?

WhatsApp es el servicio de mensajería que más usamos para mantenernos comunicados con nuestros amigos y familiares. No obstante, la aplicación por defecto muestra si estamos en línea, la última conexión y si hemos leído un mensaje. Por suerte, en redes sociales se ha hecho viral un truco que nos permite navegar en la aplicación en ‘modo invisible’. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo enseñamos.

Para activar el ‘modo invisible’ en WhatsApp, no es necesario descargar ninguna aplicación de terceros que solicite muchos permisos o ponga en peligro la información que tienes en el móvil, sino que puedes hacerlo con la ayuda de las funciones de la propia aplicación.

¿Cómo activar el ‘modo invisible’ en WhatsApp?

El truco para el ‘modo invisible’ en WhatsApp es sencillo y funciona tanto en teléfonos Android como en los iPhone, para activar solo debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono Android o iPhone

Da clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha y presiona en Ajustes

Luego, da clic en Privacidad y selecciona Hora de última vez y En línea

En Quién puede ver mi hora de última vez, elige la opción Nadie y en Quién puede ver cuando estoy en línea, selecciona “Igual que hora de última vez”.

Sin embargo, para mantenerse invisible en WhatsApp y que nadie sepa que estás conectado, no es el único cambio que debes realizar, ya que también es necesario desactivar el doble check azul que indica que has leído un mensaje o has visto un estado. Sigue estas instrucciones: