WhatsApp te baneará si usas WhatsApp Plus y otras apps no oficiales en tu teléfono

WhatsApp es el servicio de mensajería que más utilizan millones de personas en todo el mundo. No obstante, al igual que otras aplicaciones, la plataforma de Meta tiene una serie de reglas y normas que todo usuario debe cumplir. Por ende, los usuarios que tienen instalado WhatsApp Plus u otra app no oficial, pueden ser baneados y perder su cuenta.

Aunque WhatsApp lleva años poniendo impedimentos y restricciones a quienes utilizan versiones modificadas del servicio de mensajería, Meta ahora está siendo más drástico con los usuarios que han descargado este tipo de apps, básicamente, mediante la suspensión de sus cuentas.

¿Por qué WhatsApp no permite el uso WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otros MODS son versiones modificadas de la aplicación original de WhatsApp. Se trata de versiones no oficiales que incluyen funciones y características que no están presentes en la plataforma o permiten saltarse los límites de la APK original.

Precisamente, WhatsApp Plus no tiene ninguna relación con Meta, ya que ha sido desarrollada por un tercero, y toda su información se encuentra alojada en un servidor que no pertenece a la compañía de Mark Zuckerberg, lo cual representa un grave peligro para sus usuarios.

WhatsApp Plus y otras aplicaciones no oficiales básicamente son una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta plataforma crea al modificar la versión original de WhatsApp desde sus cimientos.

¿Cuáles son los MODS de WhatsApp que no debes usar?

WhatsApp Plus, GBWhatsApp, entre otros MOD no están permitidos por WhatsApp, pues el empleo de estas aplicaciones viola las condiciones de uso del servicio de mensajería. Esta es la lista de apps no oficiales: