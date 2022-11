¿Puedo saber quién ha visto mi perfil en Facebook?

Una de las preocupaciones de los usuarios de Facebook y otras plataformas es saber quién visita su perfil. Por ello, en redes sociales y en internet circulan trucos y aplicaciones que prometen ayudar a saber quién ve nuestra cuenta en la red social de Mark Zuckerberg. Sin embargo, es necesario saber si estos métodos realmente funcionan.

¿Cómo saber si alguien ha entrado en nuestro perfil de Facebook?

Lamentablemente, Facebook no permite ver quien ha visitado tu perfil de forma nativa, más allá de las personas que te han dejado un comentario o like. La red social no cuenta con una funcionalidad que puedas activar y te permita saber quién en concreto ha entrado al muro de tu cuenta.

Asimismo, en redes sociales e incluso en las tiendas de aplicaciones conocidas como la Play Store y la App Store hay muchas app que prometen decirte quién ha visto tu perfil de Facebook, pero estas plataformas no son recomendables.

Estas aplicaciones no tienen valoraciones positivas en la Play Store y al descargarlas suelen solicitar demasiado permisos que pueden vulnerar tu privacidad, la información que tienes en el dispositivo, así como tus datos personales

Uno de los métodos más populares con los que prometen informarte quién ha visitado tu perfil de Facebook es el truco del código fuente, el cual puedes encontrar en varios tutoriales de YouTube y otras plataformas. Lo cierto es que el código HTML que tendrás que copiar solo te dirigirá al perfil de la persona con la que hablaste recientemente.

¿Por qué no puedo saber quien visita mi perfil de Facebook?

La razón principal por la que no existe una forma oficial de determinar quién ve nuestro perfil de Facebook es la privacidad. Para muchos usuarios sería una pesadilla que la red social desvelase si vemos el perfil de personas que no son nuestros amigos o de usuarios que nos pueden conocer.