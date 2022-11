WhatsApp: ¿cómo leer los mensajes de tus contactos sin abrir la aplicación?

Es probable que en más de una ocasión te ha pasado que quieres leer un mensaje de WhatsApp, pero no te interesa responder de inmediato. Por suerte, en redes sociales se ha hecho viral un truco del servicio de mensajería que permite leer todos los mensajes que nos envían sin tener que ingresar a la aplicación, a fin de que no aparezca el doble check azul que indica que lo has revisado. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo decimos.

Como se sabe, esta aplicación de Meta notifica al emisor si el receptor ha leído sus mensajes a través del doble check azul. No obstante, con este método sencillo de WhatsApp podrás leer todo lo que te envían sin que la otra persona lo sepa.

¿Cómo leer mensajes sin abrir WhatsApp?

Para leer los mensajes de nuestros contactos de WhatsApp sin tener que abrir la aplicación no es necesario instalar una app o programa de terceros que solicite muchos permisos y ponga en peligro la información que tenemos en nuestro dispositivo.

Tampoco tenemos que desactivar la confirmación de lectura, ya que solo debemos activar el widget de WhatsApp, que se puede ubicar en cualquier teléfono Android. Para hacerlo, solo debemos seguir estos pasos: