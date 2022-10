¿Por qué WhatsApp reduce la calidad de las imágenes y cómo evitarlo?

WhatsApp se ha convertido en la aplicación que más usamos en nuestro día a día. A través de esta plataforma de Meta, no solo enviamos mensajes de texto y notas de voz, sino que también compartimos fotografías, por lo que seguro te has dado cuenta de que cuando envías una imagen buena por la aplicación, luego no se ve tan bien. ¿Por qué se reduce la calidad de las imágenes? Aquí te explicamos qué sucede y cómo evitarlo.

¿Por qué WhatsApp reduce la calidad de las imágenes?

Según el portal especializado Móvil Zona, a diferencia de Facebook Messenger o Twitter, WhatsApp no tiene un servidor propio que pueda almacenar las imágenes de manera interna, sino que se quedan en los dispositivos. Por tal motivo, al enviar un archivo de imagen mediante la aplicación la calidad de imagen se ve reducida.

Asimismo, el servicio de mensajería buscar ahorrar datos y mantener el sistema fluido. Y es que, si todo el mundo enviase fotos con mucho detalle, es decir, imágenes que ocupan mucho espacio, el sistema podría sobrecargarse e impediría que los usuarios con peores conexiones a internet recibieran correctamente los mensajes.

¿Cómo enviar fotos por WhatsApp sin perder calidad?

Felizmente, en la aplicación de mensajería existe un truco que pocos conocen, pero nos permite enviar fotografías sin que estas pierdan calidad. Lo mejor de este método es que no requiere de la instalación de apps de terceros y que es tan sencillo como mandar una foto normal. Par hacerlo, sigue estos pasos: