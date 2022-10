Caída de Facebook: red social de Zuckerberg sufre fallas en diversas partes del mundo

Desde hace pocos minutos, Facebook, la red social propiedad de la empresa matriz Meta, ha sufrido una caída masiva en sus servicios. Tanto los dispositivos móviles Android, iOS y la versión web presentan inconvenientes en todo el mundo y los usuarios reportan que no pueden acceder a su cuenta en la aplicación, enviar o recibir mensajes, ver fotos o videos y realizar publicaciones.

Tal y como indica el portal Downdetector, la red social presenta mayores incidencias en su versión web. Sin embargo, los miles de internautas que han manifestado su malestar precisan que tampoco es posible iniciar sesión o visualizar sus conversaciones con sus amigos.

La app de Meta presenta fallas en los chats, por ejemplo. Foto: Downdetector.

Al ingresar a la versión web de la aplicación de Mark Zuckerberg, es posible apreciar que no carga la página y solo se muestra el mensaje “servicio no disponible”. No obstante, es posible acceder a la app para dispositivos móviles, aunque los contenidos demoran en cargar.

Además, la región que presenta mayores problemas en los accesos es la de América del Norte, siendo Estados Unidos el país donde los usuarios reportan la mayor proporción de errores. En el caso de Perú, aunque las quejas son menores en cantidad, el impacto negativo todavía es de consideración.

Hasta el momento ni Facebook o sus directivos se han pronunciado al respecto, pero el problema ha sido atendido y las cifras han comenzado a descender progresivamente y se espera que el servicio vuelva a la normalidad dentro de pocas horas.