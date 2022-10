¿Qué opina Meta sobre WhatsApp Plus, la app pirata que miles usan, pese a que podrían perder sus cuentas?

Aunque WhatsApp es el servicio de mensajería que más utilizan millones de personas y se está actualizando de manera constante con nuevas funciones, todavía existen muchos usuarios que, en busca de funciones adicionales, instalan aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus sin saber al peligro que se exponen. En este sentido, Meta es claro sobre el uso de este tipo de plataformas.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial de Meta, es decir, que no está disponible para descargar en la Play Store ni en la App Store. Esta plataforma incluye varias opciones de personalización extra, que la diferencian de la app original.

Para instalar WhatsApp Plus, los usuarios deben recurrir a una APK de procedencia desconocida. Asimismo, al ser desarrollada por un tercero se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Meta.

¿Qué pasa si instalas WhatsApp Plus en tu teléfono?

El principal problema de instalar WhatsApp Plus en nuestro teléfono es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso.

Asimismo, al no estar publicada en App Store o Play Store, sino en sitios de descarga de dudosa procedencia, se corre el riesgo de que el APK (el instalador de WhatsApp Plus) esté infectado con algún virus o malware que tenga el objetivo de robar tu información personal.

¿Qué opina Meta sobre WhatsApp Plus?

Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, es clara y drástica sobre el uso de estos MODs no oficiales, ya que optará por suspender aquellas cuentas que utilicen WhatsApp Plus u otras apps modificadas que no tienen su autorización.

Incluso, en las últimas actualizaciones de WhatsApp, se han encontrados párrafos alusivos con medidas más drásticas para aquellos usuarios que utilicen estas plataformas ajenas a Meta.