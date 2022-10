WhatsApp Plus, GBWhatsApp y más: ¿qué son los MOD de WhatsApp y por qué no es bueno instalarlos?

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado en el mundo por millones de personas, por lo que se actualiza de manera constante con nuevas funcionalidades. Sin embargo, muchos usuarios todavía descargan WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros MOD en sus teléfonos, debido a que brindan herramientas que la versión oficial no posee, sin saber los peligros a los que se exponen. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

¿Qué son los MOD de WhatsApp?

WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otros MODS son versiones modificadas de la aplicación original WhatsApp. Se trata de versiones no oficiales que incluyen funciones y características que no están presentes en la plataforma o permiten saltarse los límites de la APK original.

Precisamente, en el caso de WhatsApp Plus, esta no es una actualización oficial; de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Meta.

Asimismo, la mayoría de MOD permite personalizar íconos, el tipo de fuente, poner colores en las conversaciones, enviar fotos y videos en su tamaño original, tener un mayor control sobre el check azul o sobre nuestro estado cuando estamos conectados, etc.

¿Por qué no debes instalar WhatsApp Plus y otros MOD?

Este tipo de aplicaciones no oficiales básicamente son una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta plataforma crea al modificar la versión original de WhatsApp desde sus cimientos.

También debes saber que WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo que significa que cualquier persona puede acceder a tus conversaciones o de terceros sin que lo sepas, lo que pone en riesgo tu privacidad e información personal.

Los MOD de WhatsApp tampoco se encuentran disponibles en Play Store o App Store, las tiendas de aplicaciones oficiales de Android y Apple, respectivamente. Para encontrarlas, es necesario visitar páginas de descargas de dudosa procedencia que pueden poner en peligro la información de tu teléfono.

Asimismo, no es recomendable descargar WhatsApp Plus porque tu cuenta podría ser suspendida por Meta, al no ser una plataforma oficial y violar los términos y condiciones de servicio.

¿Qué funciones ofrece WeChat, el “WhatsApp chino”?

Mientras WhatsApp está únicamente pensada para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, WeChat tiene funcionalidades de todo tipo, ya que también podemos seguir a famosos, blog, jugar a videojuegos e incluso pagar la factura de luz de nuestra casa. Estas son sus principales funciones: