¿Qué hacer si no me llega el código de verificación de WhatsApp?

Comprobar que el número de teléfono sea el correcto: para la verificación de nuestra cuenta de WhatsApp es necesario introducir nuestro número de teléfono. Por ello, es necesario comprobar que lo hicimos de la manera correcta. No se debe añadir ceros adicionales, sino el código internacional; en el caso de Perú, es el prefijo “51″.

Comprobar que la tarjeta SIM esté activa o tenga señal: que la tarjeta SIM de nuestro móvil no esté activa también puede causar que no recibas el código de verificación, ya que no recibiremos ningún tipo de información. Para resolverlo debemos sacar y volver a introducir la tarjeta.