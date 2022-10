Reporte indica que metaverso de Zuckerberg no agrada y sus propios empleados casi no lo usan

Mark Zuckerberg, el controversial dueño de Facebook, no ha escatimado esfuerzos para convertirse en el pionero del metaverso, pero por el momento no ha obtenido los resultados que esperaba y las críticas no tardaron en llegarle. En ese sentido, desde Meta lanzaron Horizon Worlds, el proyecto del universo digital que tampoco tuvo buena recepción a raíz de sus gráficos de baja calidad.

Horizon Worlds ha sido diseñada como una propuesta de red social basada en la realidad virtual. Y aunque la compañía busca constantemente mejoras para la experiencia de usuario, un reciente reporte indica que incluso los propios trabajadores de Meta no acostumbran a utilizarla.

Según informan desde el portal The Verge, los empleados de la empresa matriz que laboran en el desarrollo de dicho proyecto no invierten mucho tiempo en él.

Vishal Shah, quien asume el cargo de vicepresidente del proyecto en Meta, ha afirmado que la experiencia es, por el momento, “confusa y frustrante” para los usuarios. Por esa razón, ha solicitado más colaboración de sus trabajadores para lidiar con las imprecisiones del servicio.

“Los comentarios de nuestros creadores, usuarios, testers y muchos de nosotros en el equipo es que los problemas de estabilidad y los errores están haciendo que sea demasiado difícil para nuestra comunidad experimentar la magia de Horizon. Sencillamente, para que una experiencia sea encantadora y capture la atención, primero debe ser utilizable y estar bien elaborada”, precisó el directivo.

Del mismo modo, The Verge señaló que un documento interno de Meta desvela que los empleados “no usan lo suficiente Horizon Worlds” y que la idea es que accedan a la plataforma como mínimo una vez a la semana.

Finalmente, aunque Meta tiene el panorama en contra, aseguraron que no dejarán de invertir y trabajar para hacer realidad el metaverso con optimizaciones que estarían por llegar.