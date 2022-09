Instagram trabaja en una función para protegerte en caso de que te envíen desnudos al chat

Instagram es una de las redes sociales más populares a nivel mundial. En su apartado de mensajería, los usuarios pueden conversar con sus seguidores y también con desconocidos. Sin embargo, nadie sabe qué podemos encontrar al revisar el chat. Para situaciones en la que te envían fotos o videos de desnudos sin tu consentimiento, la app trabaja en una herramienta para protegerte de esa clase de contenido.

Tal y como reveló el reconocido insider Alessandro Paluzzi, Instagram está desarrollando una herramienta de protección. La función censurará las fotografías que el sistema detecte como contenido sugerente y permitirá que uno decida si quiere ver o no el material gráfico.

La herramienta evitará que veas desnudos no deseados. Foto: Twitter / @Alex193a

La red social prepara la medida para evitar que se observen desnudos indeseados, pero es una opción que todavía no se encuentra activa.

Se conoce que es una protección opcional, por lo que el usuario decidirá si usará o no dicha herramienta.

Como parte de su funcionamiento, te ocultarán las imágenes a través de un difuminado o aviso. Por el momento, no se sabe si la medida se activará por defecto en todos los chats o solo para las personas que no se sigan mutuamente.

Informe de Instagram indica que Reels no rinden bien y que TikTok los supera 10 veces en cifras

Instagram ha apostado por parecerse a TikTok con su emblemático formato de videos cortos, pero dicho cambio trajo consigo bajos números de audiencia en los Reels. Tal y como indican desde The Wall Street Journal, quienes obtuvieron acceso a documentos internos de Meta, el artículo titulado como “Creators X Reels State of the Union 2022″ revela que los usuarios pasan poco tiempo viendo los clips.

Además, se indica que la mayoría de usuarios de Reels no tiene ningún tipo de engagement o apego por la apuesta de Instagram.

Según The Wall Street Journal, los cibernautas de Reels pasan cerca de 17,6 millones de horas al día viendo clips. En tanto, los de TikTok llegan a la cantidad de 197,8 millones de horas, una cifra 10 veces mayor.