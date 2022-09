Informe de Instagram indica que Reels no rinden bien y que TikTok los supera 10 veces en cifras

Instagram apostó por parecerse a TikTok con su característico formato de videos cortos, pero dicho cambio trajo consigo bajos números de audiencia en los Reels. Tal y como indican desde The Wall Street Journal, quienes obtuvieron acceso a documentos internos de Meta, el artículo titulado como “Creators X Reels State of the Union 2022″ revela que los usuarios pasan poco tiempo viendo los clips.

Además, se indica que la mayoría de usuarios de Reels no tiene ningún tipo de engagement o apego por la apuesta de Instagram.

Según The Wall Street Journal, los cibernautas de Reels pasan cerca de 17,6 millones de horas al día viendo clips. En tanto, los de TikTok llegan a la cantidad de 197,8 millones de horas, una cifra 10 veces mayor.

Asimismo, se afirma que, en los documentos, la compañía responsabiliza del problema a la falta de creadores de contenido influyentes que usan Reels.

Es que, de los 11 millones de usuarios catalogados productores de Instagram en Estados Unidos, solo 2,3 millones de estos publican un clip al mes.

No obstante, Meta respondió a Gizmodo que el artículo de Wall Street Journal utiliza datos obsoletos y, en algunos casos, incorrectos para pintar una imagen falsa del progreso en Reels. En ese sentido, sí reconocen que tienen trabajo por hacer.