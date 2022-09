¿Cómo bloquear contactos de WhatsApp sin que se enteren?

Si bien en WhatsApp tenemos en nuestra lista de contactos a nuestros amigos cercanos, familiares y compañeros del trabajo, también están aquellos usuarios que consideramos “molestos” que por algún motivo no podemos eliminar. Por suerte, existe más de un método en la plataforma que nos ayudará a bloquear a una persona sin que se entere. ¿Qué tienes que hacer? Aquí te lo explicamos.

Como se sabe, WhatsApp ofrece de forma nativa una opción que permite bloquear directamente a un contacto, que podría darse cuenta de la acción. No obstante, en la aplicación de mensajería de Meta podemos aplicar otros métodos para bloquear personas sin que se den cuenta.

¿Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp sin se dé cuenta?

El método para bloquear a un contacto de WhatsApp sin que se entere no necesita de la instalación de aplicaciones de terceros. No obstante, sí requiere que activemos más de una funcionalidad del servicio de mensajería para ya no leer los mensajes del “contacto molesto” ni recibir notificaciones.

Silenciar al contacto de WhatsApp

Ingresa a WhatsApp desde tu teléfono

En el apartado Chats, selecciona el contacto que quieres silenciar

Elige la opción ‘silenciar para siempre’.

Archiva el chat del contacto que quieres bloquear

Ingresa a WhatsApp desde tu teléfono

En el apartado Chats, pulsa sobre la conversación que quieres archivar

Luego elige la opción ‘archivar’.

Tras realizar los dos procesos, el efecto será similar al de bloquear un contacto en WhatsApp. No obstante, si tampoco quieres que esta persona vea cuándo te conectaste, también debes activar la actualización para ocultar tu última conexión a un usuario en específico.