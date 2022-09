WhatsApp Plus: ¿por qué es peligroso instalar esta aplicación en tu teléfono?

A pesar que WhatsApp se viene actualizando con nuevas funcionalidades de manera constante, miles de usuarios todavía buscan funciones adicionales que ofrecen aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus. Sin embargo, descargar este tipo de apps es muy riesgoso para nuestra cuenta en la versión original y la información que tenemos en el teléfono. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Es una plataforma de mensajería que copia todas las funciones de la versión original de WhatsApp y también te ofrece otras herramientas adicionales, como cambiar el color de los chats y notificaciones cuando los contactos están en línea. Sin embargo, esta plataforma no tiene ninguna relación con Meta.

¿Por qué no debes descargar WhatsApp Plus?

Instalar WhatsApp Plus no es recomendable, ya que la cuenta puede llegar a ser suspendida por Meta al no ser una plataforma oficial de ellos y por violar los términos y condiciones del servicio. Aunque el número puede ser bloqueado de manera temporal, infringir nuevamente las normas de la app de mensajería puede ocasionar que tu cuenta sea suspendida de manera definitiva.

Asimismo, esta aplicación no oficial no se encuentra en la Google Play Store. Según explicó Paloma Szerman, gerenta de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina, vienen trabajando con la gran G para que este tipo de apps sean retiradas de la tienda de aplicaciones.

También debes saber que WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo que significa que cualquier persona puede acceder a tus conversaciones o de terceros sin que lo sepas, lo que pone en riesgo tu privacidad e información personal.

Esta aplicación también accede a tu lista de contactos, por lo que se podrían generar filtraciones de números o algunos problemas que podrían derivarse en ciberataques a través de malware.