Twitter prueba una insignia de verificación con tu número telefónico para evitar a los bots

Twitter, el popular servicio de microblogueo, se ha caracterizado a lo largo de los años por presentar un serio problema con los denominados ‘trolls’, que han transformado a la plataforma en un espacio agresivo y de desinformación. En ese sentido, la app trabaja constantemente para corregir dicho ambiente y lleva tiempo tratando de establecer una serie de funcionalidades para frenar el acoso.

Entre las opciones destacadas para enfrentar dicha problemática está el poder elegir los comentarios que se apreciarán en los tuits. No obstante, vale precisar que, en el peor de los casos, la única función efectiva para detener los ataques es bloquear.

Ahora, Twitter trabaja en otra solución para reducir el impacto de dicha clase de prácticas: asociar los números telefónicos a las cuentas.

Tal y como difundió la popular insider Jane Manchun Wong, la red social está desarrollando una etiqueta de número de teléfono verificado en el perfil. De ese modo insertarán un nuevo indicador con el texto: “Número de teléfono verificado”, junto a un icono de escudo ubicado sobre la cantidad de seguidores.

Es pertinente mencionar que por el momento no queda claro el propósito de la nueva insignia de verificación secundaria porque la empresa no se ha pronunciado al respecto. Probablemente se tratará de una modificación con la que uno constatará que una cuenta no está gestionada por un bot.