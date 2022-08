Facebook: ¿por qué no puedo reaccionar a las publicaciones y comentarios de la red social?

Las reacciones de Facebook se han convertido en una de las herramientas más populares de la plataforma de Meta porque nos permite mostrar nuestras impresiones a las publicaciones que hagan nuestros contactos o las páginas que seguimos. Sin embargo, puede ocurrir que la red social te niegue el uso de esta característica. ¿A qué se debe este problema? Aquí te lo explicamos.

La funcionalidad de las reacciones de Facebook está disponible en todas las versiones de la red social (Android, iPhone y web). Para disponer de ellas, no es necesario descargar aplicaciones de terceros, pero en algunas ocasiones no puedes usarla por los siguientes motivos.

Fallas de la aplicación o de la conexión a internet

Aunque no sucede de manera frecuente, una falla en la aplicación puede ocasionar que no podamos reaccionar a las publicaciones o comentarios de nuestros contactos de Facebook. Sin embargo, también puede ocurrir que te hayas quedado sin datos en el móvil o que la red Wi-Fi no funcione.

Infringir las normas de Facebook

Cuando no puedes reaccionar a una publicación o comentario de Facebook a pesar de que comprobaste que sí tienes señal de internet en tu móvil, es muy posible que tu cuenta haya recibido una sanción temporal.

Facebook, al igual que toda red social, tiene una serie de normas que todo usuario debe respetar. Por ello, la plataforma bloquea tu cuenta cuando considera que publicaste algo sospechoso, abusivo o porque realizaste comentarios con contenido racista, xenófobo o incitando a la violencia.

La duración del bloqueo de tu cuenta de Facebook dependerá de la gravedad de la infracción y del número de veces que hayas sido bloqueado anteriormente. Después de cumplir los días de sanción, podrás usar nuevamente las reacciones de la red social.