Ten cuidado: TikTok tiene un código que registra todas tus contraseñas y lo que escribes

TikTok, al igual que las redes sociales más importantes del mundo, ofrece un navegador propio con el cual los usuarios buscan a sus creadores de contenidos favoritos o indagan sobre un tema en específico. Esta es una herramienta que intenta mejorar la experiencia de navegación para así retener a los cibernautas en la app el mayor tiempo posible.

Sin embargo, una reciente investigación indica que la app de ByteDance insertó un código en su funcionalidad para rastrear los movimientos de las personas.

Felix Krause, el investigador en cuestión, afirma que TikTok puede recopilar cualquier actividad del usuario desde el navegador interno. Básicamente, han insertado un código Javascript alterado con el que pueden conocer en qué secciones de la web uno da clics.

“Mientras interactúa con el sitio web, TikTok se suscribe a todas las entradas del teclado y a cada toque en la pantalla, como en qué botones y enlaces haces clic”, precisa el especialista.

No obstante, Krause no garantiza que TikTok use la información mediante su navegador interno con fines maliciosos. Además, menciona que plataformas como Facebook o Instagram, que también tienen sus navegadores internos, recurren a la misma práctica de rastrear el contenido de sus usuarios.

En ese sentido, un portavoz de TikTok declara para Forbes que la app inserta el código en las webs abiertas desde su navegador propio; no obstante, asegura que solo se ha utilizado para optimizar la experiencia de uso.

“Al igual que otras plataformas, utilizamos un navegador dentro de la aplicación para proporcionar una experiencia de usuario óptima, pero el código Javascript en cuestión se utiliza solo para la depuración, la solución de problemas y la supervisión del rendimiento de esa experiencia, como comprobar la rapidez con la que se carga una página o si se bloquea”, argumentan desde la compañía.

Finalmente, no debes preocuparte demasiado, ya que puedes evitar que la red social china te rastree gracias a la inserción del código Javascript. Para ello puedes abrir el enlace desde un navegador externo, como Safari, Chrome o el que se encuentre establecido de forma predeterminada en tu dispositivo móvil.