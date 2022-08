Myspace: la red social en la que nació Arctic Monkeys, pero que muchos recuerdan por un reguetón

Aunque Facebook, Instagram, Tiktok y Twitter son cuatro de las redes sociales más populares de la actualidad, detrás de ellas existieron otras plataformas que, en su momento, fueron un verdadero boom, pero que las malas decisiones hicieron que queden en el olvido. Esta es la historia de Myspace.

Si tienes más de 27 años, es posible que en algún momento, cuando ibas a una cabina de internet, hayas escuchado de Myspace, red social creada en 2003 por Tom Anderson y Chris DeWolfe, que se caracterizó por el contenido musical que se compartía en ella. ¿Sabías que en esta plataforma se hicieron famosos artistas como Adele o Kate Nash?

Fue tan grande su popularidad, que en 2006 se había convertido en el sitio web con más tráfico, con lo que superó a verdaderos monstruos como Google y Yahoo, solo en Estados Unidos. En ella se compartieron y almacenaron más de 53 millones de canciones y videoclips de 14 millones de artistas, lo que la convirtió en una fonoteca digital en la que encontrarías temas para todos los gustos.

Las razones del éxito de Myspace

Aunque se trata de una de las primeras redes sociales en las que podíamos conversar con otras personas desde cualquier parte del mundo, la clave del éxito de esta plataforma tiene mucho que ver con la crisis que vivía la industria musical a inicios del nuevo milenio.

En esos años, los ingresos totales por ventas y licencias de música en EE. UU. estaban reducidos a la mitad.

Las ventas de los CD o discos compactos era cada vez menor.

La industria estaba amenazada por la gran cantidad de descarga ilegal de música.

Por otro lado, DeWolfe tomó como referencia los realities show, programas televisivos que le ofrecen a cualquiera la oportunidad de ser famoso, para crear un sitio dentro de su red social a fin de catapultar al estrellato a artistas. Fue así como nació Arctic Monkeys.

La fama de Arctic Monkeys gracias a Myspace

Pertenecer a una banda de rock es un sueño que muchos hemos tenido en algún momento, pero que solo pocos se han atrevido a perseguirl. Arctic Monkeys nació cuando un grupo de jóvenes vecinos de Sheffield, Reino Unido, pidió de regalo de Navidad instrumentos musicales. Por supuesto, la idea era hacer música sin esperar que la fama llegue.

Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Andy Nicholson, quien dejó la banda en 2006 después de la publicación del primer álbum, se juntaban para escribir canciones y hacer pequeños recitales en la ciudad, en los que aprovechaban en repartir CD caseros con sus trabajos.

Sus temas eran tan buenos que un grupo de amigos y fanáticos elaboraron un perfil de Arctic Monkeys en Myspace y subieron canciones como “I bet you look good on the dancefloor”, sin que los artistas supieran.

Fue tan grande la difusión de sus canciones que fueron catalogados como “la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música”. Gracias a su popularidad fue que lograron hacer “Whatever people say I am, that’s what I’m not”, su álbum de estudio debut, en 2006, el cual vendió más de 300.000 copias en su primera semana en el mercado.

La debacle de Myspace

La música nos mueve a todos y el entusiasmo por parte de los internautas en 2006 hizo que cada vez más personas compartan canciones y videos musicales dentro de Myspace, lo cual molestó a distintas disqueras, entre ellas Universal Music Group.

Entonces, la compañía discográfica decidió demandar a la red social ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles, al acusarla de ser un almacén virtual de canciones pirateadas de los artistas más conocidos de su firma.

Aunque MySpace respondió que contaba con diversas iniciativas para proteger los derechos de autor, la solución llegaría en 2008 con la creación de MySpace Music, una plataforma conformada por la red social y las tres compañías discográficas más importantes: Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group y Universal Music Group.

En este nuevo servicio se crearon más de cinco millones de perfiles de artistas, así como cuentas de usuarios individuales que podían descargar y descubrir músicaa además de compartirla y crear su propia lista de reproducción.

Para esto, es importante mencionar que Myspace fue comprada por NewsCrop por 580 millones de dólares y vendida a Spcific Media en 2011, cuando la red social era casi un completo desierto, por 35 millones de dólares.

En 2011, la plataforma se había convertido en un repositorio de música y contenido fotográfico, pero no fue hasta el 2019 cuando se confirmó que todos los proyectos multimedia subidos entre 2003 y 2015 se habían perdido para siempre y no existía posibilidad de recuperarlo.

Xataka, portal de tecnología, citó lo siguiente: “Como resultado de un proyecto de migración del servidor, las fotos, videos y archivos de audio que fueron cargados hace más de tres años puede que ya no estén disponibles. Nos disculpamos por las molestias y sugerimos que conserve sus copias de seguridad”.