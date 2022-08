¿Te suspendieron la cuenta de WhatsApp? Te explicamos qué significa y cómo solucionarlo fácilmente

WhatsApp es el servicio de mensajería que más usamos en nuestro día a día, ya que no solo es útil para chatear con nuestros amigos y familiares, pues muchos usuarios también recurren a ella como una herramienta de trabajo o de su negocio. Por ello, puede resultar frustrante cuando en la plataforma de Meta nos aparece el mensaje “se encuentra suspendida temporalmente”. En esta situación, es necesario saber qué sucede y cómo podemos hacer para resolverlo.

¿Qué significa cuenta suspendida?

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación en el que se indica que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Por ello, no podrás usar el servicio de mensajería por un, siete o hasta 30 días.

¿Por qué WhatsApp bloquea tu cuenta?

WhatsApp no permite el uso de MODs prohibidos, los más populares son WhatsApp Gold y WhatsApp Plus. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de la app, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente. Es decir, perderás todos los chats, fotos y archivos que tienes en ella.

WhatsApp también puede suspender tu cuenta de manera temporal por la extracción de datos, que es la obtención de información, tanto específica como a gran escala, mediante una herramienta automatizada o manual para fines no permitidos. La adquisición de datos de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados de WhatsApp, infringe las normas del servicio de mensajería.

¿Cómo recuperar tu acceso a WhatsApp?

Para intentar activar de nuevo nuestra cuenta, debemos enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección de soporte de WhatsApp, @support.whatsapp.com. En este email debes explicar la situación y argumentar por qué crees que el baneo ha sido un error, así como solicitar la reactivación de la cuenta.