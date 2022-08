¿Cómo enviar mensajes en WhatsApp a un número sin tener que agregarlo a mis contactos?

Aunque WhatsApp es el servicio de mensajería que más usamos para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, existen ocasiones en las que tenemos que escribirle a un número con el que solo vamos a contactar una o dos veces. Por suerte, en redes sociales se ha hecho tendencia un truco que nos permite enviar mensajes a un usuario sin tener que agregarlo en nuestra lista de contactos. ¿Cómo funciona? Aquí te lo explicamos.

Gracias a este increíble método de WhatsApp ya no perderás el tiempo llenando tu lista de contactos de números que no interesa tener por uno o dos mensajes puntuales. Además, estos usuarios no tendrán permiso para ver tu foto de perfil ni tu última conexión.

Si bien hay varias aplicaciones y programas que sirven expresamente para facilil envío de textos o contenido a gente que no tienes en los contactos de WhatsApp, lo mejor es no arriesgarse y utilizar el truco del servicio de mensajería que no necesita instalar nada.

¿Cómo enviar un mensaje de WhatsApp a una persona sin agregarla?

Agregar a alguien a nuestra agenda puede llevarnos un minuto, pero es posible que no tengamos ganas de hacerlo o que simplemente no queramos almacenar en nuestra lista de contactos un montón de números de personas que no conocemos. Para escribirle a una persona en WhatsApp sin tener que agregarlo, haz lo siguiente: