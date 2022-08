WhatsApp estilo iPhone: ¿por qué no debes descargar por nada esta “nueva” versión de la app?

WhatsApp tiene una gran variedad de funciones, trucos y apartados que facilitan la comunicación entre usuarios de todo el mundo. Si bien es cierto que actualmente es la mejor aplicación de mensajería, hay personas que no se conforman con la que la plataforma les ofrece, por lo que buscan otras opciones similares a la versión oficial que desarrolla Meta.

En los últimos días, se ha popularizado un APK de la app, el cual es conocido como WhatsApp estilo iPhone, que tal como lo dice su nombre, permite que la red social adapte el estilo que tiene en los celulares iOS, pero en los dispositivos Android.

A pesar de esta gran característica, lo cierto es que este mod de WhatsApp tiene muchas más desventajas que beneficios para los usuarios que planean descargarlo en su smartphone, ya que sus datos podrían ser vulnerados fácilmente y otros elementos podrían verse perjudicados. Aquí te explicamos las razones por las que no deberías descargar por ningún motivo esta versión.

En primer lugar, el riesgo de usar aplicaciones no oficiales como estas es que WhatsApp puede detectarlas y eliminar la cuenta principal del usuario que la haya descargado en su teléfono. De igual modo, en consecuencia, la plataforma hará que se pierdan todos los contactos, chats e incluso prohibirá el acceso a las próximas actualizaciones del servicio de mensajería.

Por otro lado, al ser un APK, este se debe bajar desde internet y no desde las tiendas virtuales que tienen los dispositivos Android y iOS; dicho esto, es posible que tengan una procedencia no adecuada, la cual podría traer algún virus o malware. En tanto, esta versión no ofrece chats con cifrados de extremo a extremo, lo que significa que nuestras conversaciones no están seguras del todo y archivos como fotografías o videos sean más fáciles de acceder sin que lo sepamos.

WhatsApp: las 4 razones por las que la aplicación empezará a cerrar cuentas desde ahora

Compartir contenido ilegal

Al igual que otras redes sociales, WhatsApp empezará a bloquear y cerrar a las cuentas que envíen contenido no apropiado en los chats o estados. En este caso, se considerarán temas sensibles e ilegales, como casos ligados al terrorismo, pedofilia y explotación laboral.

Envío de spam

Este ya era un motivo de la clausura de una cuenta, aunque solo tenía presente aquellas que lo hacían de manera repetitiva y solo si eran en chats grupales. Ahora, la aplicación considerará a los usuarios que tengan una conducta indebida con el envío de mensajes masivos, ya sea en conversaciones personales, como también en los de difusión.

Enviar noticias falsas y no verificadas

Debido a que las plataformas digitales son usadas para la propagación de fake news, la app de Meta quiere erradicarlas con una nueva norma que prohíbe el envío de noticias falsas y contenidos que, presuntamente, puedan desinformar a la comunidad.

Difusión de estafas

Asimismo, con el fin de prevenir el robo de datos personales, la aplicación de mensajería va a banear aquellas cuentas que manden links de estafas, páginas web con malware que roban contenido y campañas digitales falsas que solicitan información privada.