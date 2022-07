¿Por qué te sale en WhatsApp “cambió tu código de seguridad”?

Aunque WhatsApp es el servicio de mensajería que más usamos para chatear con nuestros contactos a través de llamadas, mensajes, notas de voz, fotos, videos y stickers; existen algunas funcionalidades que los usuarios desconocen. Por ello, muchos internautas se sorprenden cuando abren un chat de la plataforma y aparece el mensaje “cambió tu código de seguridad”. ¿No sabes qué significa? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

En este sentido, debes saber que este mensaje de WhatsApp no es nada malo y que no debes alarmarte porque no eres el único usuario del servicio de mensajería que puede haber recibido este aviso. Además, la plataforma la trabaja constantemente para cuidar tus movimientos dentro de ella.

¿Qué significa en WhatsApp el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’?

A través de su blog oficial, WhatsApp señala que los chats cifrados de extremo a extremo entre tú y otra persona tienen su propio código de seguridad que se usa para comprobar que las llamadas y los mensajes que envíes a ese chat estén cifrados de extremo a extremo.

De esta manera, si recibes una notificación de que tu código de seguridad cambió con un contacto, significa que WhatsApp cambió el código de cifrado de una de tus conversaciones determinadas, para proteger a los miembros de la misma, pero no supone ningún motivo de alarma para ti o para tus contactos.

De acuerdo con la compañía, este cambio se produce cuando el usuario reinstala la app de mensajería instantánea o ha cambiado de número telefónico. Lo mismo sucede cuando quien realizó dicho proceso es cualquiera de tus contactos de WhatsApp.

Asimismo, debes saber que este código se encuentra en la pantalla de información de contacto en formato de código QR y también como un código de 60 dígitos.