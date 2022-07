TikTok comenzará a restringir contenidos para adultos a los usuarios menores de edad

Actualmente, TikTok es la red social que más usuarios reúne en todo el mundo. Este logro no necesariamente le trae beneficios, puesto que, al tener a tantas personas en su plataforma, tiene que ajustar ciertos detalles para establecer una comunidad acorde a todo público.

Si bien es cierto que gran parte de los contenidos son aptos para todos, esto no significa que uno pueda navegar sin el riesgo de toparse con videos que no son de su agrado o, peor aún, que puedan influenciar en los niños y más jóvenes.

Por ello, la aplicación ha decidido empezar a clasificar clip según franjas de edad, con el añadido de Current Levels, un sistema nuevo que funcionará como etiqueta para nombrar como “contenido maduro” a ciertas publicaciones, las cuales no podrán reproducirse en cuentas de usuarios menores de 19 años.

Al igual que la clasificación “R” en los cines y videojuegos, la compañía china considera que esta es una medida que puede controlar mejor los tiktoks que uno consume en la app.

“Algunos contenidos podrían incluir temáticas maduras y complejas sobre experiencias o hechos reales que están dirigidos a audiencias con mayoría de edad”, explicó TikTok en un comunicado reciente.

Por otro lado, una función que generó polémica en medio de este anuncio fue la capacidad que muestra para prohibir y censurar el seguimiento de ciertas etiquetas o cuentas para los padres preocupados por sus hijos.

Esto surgió a partir de la acusación por parte de la Alianza de Gays y Lesbianas de EE. UU. contra la difamación, que calificó a TikTok como la peor plataforma para el acoso.

TikTok confiesa que algunos usuarios son espiados desde China

Todo salió a la luz. TikTok, a pesar de ser la reina de las redes sociales, viene afrontando ciertos problemas legales desde hace unos años, principalmente en Estados Unidos, país con el que mantienen una relación tensa debido a que las autoridades americanas han catalogado a la plataforma como un peligro para la seguridad nacional.

Precisamente, durante el gobierno del exmandatario Donald Trump, se realizó la acusación de que la aplicación espía a los usuarios, a tal punto de llevar todo el asunto a un juicio que al final no terminó de resolverse. Sin embargo, unas recientes declaraciones han traído el tema de vuelta, pues todo parece indicar que las inculpaciones tenían algo de cierto.

De acuerdo al portal Bloomberg, Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, admitió en una carta que algunos empleados de su sede en China pueden acceder a la información de internautas americanos y de otras partes del mundo. No obstante, el empresario explicó que los datos a los que se accede no son confidenciales y que no se comparten con el gobierno chino, como se ha especulado, sino que sirven para garantizar la interoperabilidad global del sitio online.

En pocas palabras, lo que sostiene Chew es que la app está regulada con estrictos controles de seguridad, por lo que a lo único que tienen acceso desde la sede asiática es a los vídeos y comentarios de los usuarios, lo cual de por sí ya es información pública.

De todas formas, esta confirmación ha tenido sus primeras repercusiones, ya que la Senadora republicana Marsha Blackburn ha arremetido contra el bloque chino. “Esta respuesta de TikTok confirma que nuestros temores sobre la influencia del Partido Comunista Chino (PCC). Los estadounidenses que están en TikTok necesitan saber que la China comunista tiene su información”, explicó Blackburn para Bloomberg.