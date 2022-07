Los usuarios de Facebook podrán crear hasta 5 perfiles en una sola cuenta

Las redes sociales están experimentando ciertos cambios con el fin de complementar y mejorar su plataforma, en vista a la gran competencia que hay actualmente en internet. Por ello, la aplicación fundada por Mark Zuckerberg está probando nuevas funciones para sus usuarios, entre las que destaca la posibilidad de tener hasta cinco perfiles separados vinculados a una sola cuenta.

El gigante de tecnología dio a conocer esta semana esta última novedad, la cual permitirá que su comunidad ingrese desde múltiples perfiles a grupos específicos con los que quieren conectarse. En otras palabras, podrías usar un feed de Facebook exclusivo para los amigos de la universidad y otro solo para tus compañeros de trabajo.

“La función tiene como objetivo ayudar a los usuarios a adaptar su experiencia en función de sus intereses y relaciones”, dijo a CNN Business el portavoz de Facebook, Leonard Lam, quien menciona que el plan de la empresa es continuar el crecimiento que tuvo la app en los primeros tres meses de este año.

Un detalle a tomar en cuenta es que los perfiles adicionales que se creen no necesitarán incluir el nombre real de una persona, ya que los usuarios podrán elegir cualquier nombre de perfil o una denominación extra como si fuera otro usuario, siempre y cuando sea único y no use números ni caracteres especiales.

Por su parte, los perfiles principales de las personas deberán mantener el nombre oficial. Cabe resaltar que la compañía ha aclarado que los perfiles adicionales también están sujetos a sus políticas, por lo que no pueden tergiversar su identidad o hacerse pasar por otros, pues serían baneados o suspendidos temporalmente.

Mark Zuckerberg apuesta por las criptomonedas y empieza a probar función NFT en Facebook

Facebook, que ahora es parte del gigante de las redes sociales Meta, ha comenzado a probar NFT con el fin de abrirse paso en el rubro de las criptomonedas. De acuerdo con Navdeep Singh, gerente de producto de la compañía, la plataforma está probando tokens basados en las plataformas Polygon y Ethereum, entre un grupo seleccionado de creadores de la aplicación.

Singh publicó una serie de capturas de pantalla de la actualización, que incluye una pestaña de coleccionables digitales que permitirá a los usuarios de Facebook mostrar NFT en su página de perfil. Cabe resaltar que, esta no es la primera experiencia de Meta con los NFT, pues en mayo ya realizó una incursión al probar la integración de los tokens en Instagram.

Nada de esto sería una casualidad o un proyecto repentino, como se puede especular, pues ocurre luego de que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijera a fines del año 2021 que la empresa está explorando planes para permitir que los usuarios creen, muestren y vendan NFT en Facebook e Instagram. Sobre el tema monetario, el plan del desarrollador sería prácticamente que los usuarios agreguen sus billeteras criptográficas como Metamask y demostrar su propiedad de NFT antes de exhibirlo en la plataforma.