¿Por qué no debes descargar nunca GB WhatsApp en tu celular?

WhatsApp es una de las redes sociales que más funciones ofrece para sus usuarios, quienes, en ocasiones, desean mejorar aún más la experiencia de la plataforma, por medio de elementos adicionales que se encuentra en internet.

Hace poco te contamos sobre algunas de las extensiones más útiles que se pueden encontrar en la versión para ordenador, la cual, a diferencia de la app para dispositivos móviles, no posee tantos apartados extras, ya que los celulares disponen de diversos mods y APKs que complementan la aplicación, como GB WhatsApp, que en las últimas semanas se ha popularizado a nivel mundial.

A pesar de tener miles de descargas, esta versión de WhatsApp es peligrosa para tu celular y podría provocar que tu cuenta quede inhabilitada para siempre. Aquí te contamos por qué nunca debes bajarla en tu teléfono.

¿Por qué no debes descargar GB WhatsApp?

En primer lugar, es necesario mencionar que GB WhatsApp es uno de los tantos mods no oficiales que hay de la aplicación de mensajería, lo cuales no están permitidos por Meta debido a que, en comparación con las extensiones de Chrome, estas no cumplen con las condiciones de uso de la plataforma.

En pocas palabras, es considerado como una APK, que en su gran mayoría vulneran el sistema operativo de los celulares. Asimismo, cualquier falla o error que surja a partir de esta versión no será supervisada ni regulada por la compañía, por lo que no habría una solución inmediata ante cierto problema.

Además, el simple hecho de no estar en Google Play ni en App Store significa que GB WhatsApp no ha pasado el estricto proceso de verificación que tienen las plataformas para Android o iOS. En síntesis, no debes descargarlo por que no es oficial y es peligroso, pues puede ocultar un malware que afecte tu dispositivo móvil.

Posible baneo

Otro detalle a tomar en cuenta para nunca bajar GB WhatsApp es que, al ser un APK, pueden suspender temporalmente tu cuenta, y, en caso de ser recurrente a la descarga de estas versiones, lo más probable es que puedas ser baneado para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app que notifica que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, es el mensaje que se puede leer en el blog oficial de la red social.

