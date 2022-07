WhatsApp Business empezará a cobrar a ciertos usuarios: ¿cómo será esta versión de pago?

El éxito de las redes sociales ha conllevado que estas no necesiten de un cobro a su comunidad, ya que monetizan a partir de otros estándares y todo parece indicar que así seguirá siendo a corto plazo. No obstante, algunas plataformas no ven con malos ojos el pago por su uso, con el gran diferenciado de ofrecer exclusividades para los usuarios que estén de acuerdo.

Una de las aplicaciones que en su momento solicitó un pago mínimo por sus servicios fue WhatsApp; no obstante, desde 2015 la compañía dejó de cobrar un dólar por su servicio. Si bien esta modalidad gratuita ya está instalada en todo el mundo, tras el surgimiento de la agrupación corporativa Meta, las aplicaciones que domina Mark Zuckerberg reformularán esta medida y empezarán a cobrar en los próximos meses.

Resulta que, de acuerdo a un reciente reporte emitido por el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp Business, la versión de WhatsApp, que está dedicada a temas empresariales, muy pronto incluirá una suscripción paga, la cual incluirá un acceso exclusivo a nuevas herramientas dentro de la app de mensajería.

El portal revela las nuevas funciones de la popular app de mensajería. Foto: WABetaInfo

Tal como puedes ver en la captura de pantalla, lo hallado por el medio indica que la principal función por la que se cobrará es conectar hasta 10 dispositivos a una sola cuenta de WhatsApp. Asimismo, el pago incluirá la capacidad para crear comunidades con todas las personas que han comprado en su tienda digital.

Cabe resaltar que, esta novedad de WhatsApp Business será opcional, por lo que aquellos que no deseen pagarla, tendrán las mismas funciones que la app ya tiene hasta la fecha. Hasta el momento, se desconoce el costo y el período que tendrá esta suscripción; asimismo, no se sabe si será una suscripción única o estará sujeta a más variables dentro de la plataforma.