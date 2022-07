TikTok confiesa que algunos usuarios son espiados desde China

Todo salió a la luz. TikTok, a pesar de ser la reina de las redes sociales, viene afrontando ciertos problemas legales desde hace unos años, principalmente en Estados Unidos, país con el que mantienen una relación tensa debido a que las autoridades americanas han catalogado a la plataforma como un peligro para la seguridad nacional.

Precisamente, durante el gobierno del exmandatario Donald Trump, se realizó la acusación de que la aplicación espía a los usuarios, a tal punto de llevar todo el asunto a un juicio que al final no terminó de resolverse. Sin embargo, unas recientes declaraciones han traído el tema de vuelta, pues todo parece indicar que las inculpaciones tenían algo de cierto.

De acuerdo al portal Bloomberg, Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, admitió en una carta que algunos empleados de su sede en China pueden acceder a la información de internautas americanos y de otras partes del mundo. No obstante, el empresario explicó que los datos a los que se accede no son confidenciales y que no se comparten con el gobierno chino, como se ha especulado, sino que sirven para garantizar la interoperabilidad global del sitio online.

En pocas palabras, lo que sostiene Chew es que la app está regulada con estrictos controles de seguridad, por lo que a lo único que tienen acceso desde la sede asiática es a los vídeos y comentarios de los usuarios, lo cual de por sí ya es información pública.

De todas formas, esta confirmación ha tenido sus primeras repercusiones, ya que la Senadora republicana Marsha Blackburn ha arremetido contra el bloque chino. “Esta respuesta de TikTok confirma que nuestros temores sobre la influencia del Partido Comunista Chino (PCC). Los estadounidenses que están en TikTok necesitan saber que la China comunista tiene su información”, explicó Blackburn para Bloomberg.