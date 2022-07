¿Te están llegando notificaciones ‘fantasma’ en WhatsApp? Este es el verdadero motivo

WhatsApp, la aplicación de mensajería que pertenece a Meta, tiene varias ventajas frente a su competencia, aunque esto no quiere decir que está libre de fallos o misterios sin resolver en su sistema.

La popular red social tiene algunos inconvenientes que, hasta la fecha, no parecen estar solucionados, tal como pasa con sus famosas notificaciones ‘fantasma’. Estos avisos se caracterizan por aparecer para alertar ante un presunto mensaje que, de repente, ya no está disponible.

Por otro lado, también están los casos en los que se ingresa a la plataforma para revisar si ha llegado algún mensaje a raíz de la notificación pero no se encuentra con nada. Ciertos usuarios han llegado a pensar que el error proviene de su propio dispositivo móvil, aunque en realidad es causado por otro motivo. Aquí te explicaremos por qué sucede esto.

¿Por qué aparecen notificaciones ‘fantasma’ en WhatsApp?

Desde las últimas actualizaciones para WhatsApp en Android y iOS, el logo de la app en la pantalla principal de los móviles ha empezado a recibir notificaciones enumeradas, las cuales, además de los mensajes, también consideran las reacciones a los mismos.

En pocas palabras, las notificaciones ‘fantasma’ son avisos breves que tan solo informan sobre alguna eventualidad cuando no se está usando la aplicación. No obstante, de momento, solamente ocurren cuando alguien ha reaccionado a un mensaje nuestro o también en los casos de acumulación de mensajes. Dicho esto, no se trata de un problema de la app ni del celular, sino de una novedad que se ha incorporado.