¿Qué ocurre cuando buscas “lolis” en Facebook y por qué no debes hacerlo jamás?

Debido a que Facebook alberga a un sinnúmero de personas en su comunidad, la plataforma está siendo más rigurosa en cuanto a los términos de convivencia entre los usuarios, ya que el contenido que se divulga no es necesariamente apto para todos.

Por ello, hay algunos términos que no se aceptan en la red social, ni siquiera para ser introducidos en la barra de búsqueda que tiene la app en la parte superior. Un claro ejemplo es la palabra “lolis”, que se ha popularizado en algunas partes del mundo, principalmente entre los jóvenes; no obstante, su significado no es el apropiado, por lo que Facebook ha empezado a advertir a quienes escriben sobre esto.

Si no sabes por qué no debes buscar nunca este término en Facebook, en esta nota podrás enterarte a qué se refiere y cuáles son las posibles consecuencias si procedes a indagar sobre ello a pesar de las alertas.

¿Qué ocurre cuando buscas “lolis” en Facebook?

Tal como puedes ver en la imagen de abajo, si ingresas este término en el buscador de publicaciones de la popular red social, inmediatamente aparecerá una advertencia con el mensaje “¿Está seguro que quiere continuar?”, explicando que la palabra está asociada a temas de abuso sexual infantil. Si a pesar de ello el usuario decide continuar, saldrá otra alerta al respecto.

La plataforma advierte al usuario sobre este contenido. Foto: Facebook

¿Por qué no debes buscar este término jamás?

Como mencionamos previamente, si pulsas en “Continuar” aunque te hayan advertido sobre el contenido, Facebook te informará que el consumo a lo relacionado con abuso sexual infantil es ilegal, por lo que está completamente prohibido acceder o publicar sobre este tema.

Más allá de ofrecer ayuda o concientización sobre el asunto, entre las posibles consecuencias está que la aplicación llegue a suspender tu cuenta y, si es repetitivo el caso, la puede bloquear y eliminar por completo. Ahora ya sabes por qué nunca debes buscar “lolis” en Facebook.