¿Twitter se convierte en blog? Se revela la función Notes, que permite hasta 2.500 palabras

Twitter apunta a los escritores. Desde sus inicios, se ha sabido que la red social cocreada por Jack Dorsey no era un lugar para todos, y una de las principales características que detiene a muchas personas que piensan utilizarla más a menudo es el límite de caracteres (hoy de 280, antes de apenas 140). Sin embargo, tal parece ser que la plataforma está buscando abrir sus horizontes para atraer a los que gustan de expresar sus ideas de forma más extensa. La versión de prueba acaba de estrenar Notes, una nueva función que, si no eres de tuitear por las muchas limitaciones que implica, de seguro que te interesará.

Esta nueva mecánica ha sido presentada como una forma de elaborar textos más largos que los tradicionales tuits (o tweets, si prefieres decirles así). El beneficio no solo es la extensión, sino la versatilidad para compartir este tipo de contenido.

Según anunciaron en su blog oficial, Notes permitirá crear textos largos de hasta 2.500 palabras, permitiendo también que estos se puedan compartir a través de tuits, e incluso a través de enlaces personalizados que cualquiera podrá ver, incluso si no tiene cuenta en la plataforma.

Por el momento, Notes es una función de prueba y nada garantiza que se materialice en el futuro —cercano o lejano— en la versión nativa de Twitter. Por el momento, solo está disponible para una selección limitada de usuarios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Ghana.

Eso sí, si bien solo los usuarios seleccionados de aquellos países serán los únicos que podrán crear Notes en estos días, la compañía ha señalado que la visualización de estas podrá efectuarse desde la “mayoría de países” .

Los demás usuarios —aquellos que no podrán hacer Notes, pero sí verlos— tendrán la posibilidad de interactuar con estos al igual que con un tuit común y corriente: me gusta, retweets, respuestas, etc. ¿Atraerá esta funcionalidad a más escritores y autores de blogs a la plataforma?

A small group of writers are helping us test Notes. They can be read on and off Twitter, by people in most countries. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl