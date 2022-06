TikTok copia a Instagram y ahora mostrará qué seguidores han visto tus videos

Hace poco te comentamos que Instagram estaba copiando algunos elementos de TikTok, la red social más consumida actualmente en todo el mundo y que es seguida de cerca por la app de Meta. Para no quedarse atrás, la aplicación de videos cortos ha decidido replicar la misma acción de su competencia, por lo que ahora permitirá a sus usuarios que revisen quiénes ven su contenido.

Así como lo lees, TikTok tendrá un historial de espectadores a las publicaciones públicas que uno realice con el fin de tener un registro más transparente en cuanto a las visitas de los videos. Esta información fue descubierta por Matt Navarra, un reconocido consultor de social media que se ha ganado fama como leaker en los últimos años.

Según compartió Navarra en su cuenta oficial de Twitter, la aplicación aún prueba esta función, la cual solo permitiría descubrir qué seguidores han visto tus videos, pero no mostraría a los usuarios que no siguen la cuenta. Al mismo tiempo, las personas a las que sigas podrán saber que has visto sus publicaciones. Así luciría este contabilizador de visualizaciones:

Un reconocido leaker encontró esta novedad recientemente. Foto: Twitter

Además de esta captura de pantalla, un portavoz de la compañía ha confirmado esta noticia y ha explicado que en su lanzamiento oficial no estará habilitada a nivel internacional, sino que llegaría de manera prolongada en cada país, dependiendo de los resultados y satisfacción de la comunidad con esta actualización.

Cabe resaltar que también se podría desactivar la función en cualquier momento desde el menú ajustes. Asimismo, se menciona que este historial únicamente podrá verse durante una semana; es decir, siete días después de la fecha en que se publicó ya no podrá tener acceso al registro.